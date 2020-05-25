25.05.2020 (10:15)

В Воздушно-десантных войсках пройдут отборочные этапы конкурса военно-профессионального мастерства среди военнослужащих по контракту «Победить и выжить»

В июне во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск пройдут отборочные этапы конкурса военно-профессионального мастерства среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в ВДВ, «Победить и выжить». В этом году он посвящен 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Конкурс пройдет в пять этапов на территории полигонов соединений и воинских частей ВДВ.

Одной из составляющих конкурса является огневая подготовка, в ходе которой военнослужащие выполнят практическую стрельбу из штатного оружия на точность и меткость из различных положений.

Кроме того, конкурсантам предстоит показать свою выносливость в марш-броске на 5 километров в полной выкладке, помериться силой в подтягивании на перекладине, метании гранаты на дальность, выстоять рукопашный бой с превосходящим по численности противником.

Итоги конкурса определяться после проведения всех этапов соревнований, после которых победители соревнований получат знаки отличия Воздушно-десантных войск «Победить и выжить», которые с гордостью будут носить на военной форме одежды.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице