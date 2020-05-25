25.05.2020 (09:30)

Российские связисты в Таджикистане организовали устойчивую связь с использованием спутниковых каналов

Специалисты войск связи 201-й военной базы РФ в Таджикистане отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием защищенных спутниковых каналов связи между пунктами управления. Тренировка проходила в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военные связисты в полевых условиях развернули подвижные пункты управления и обеспечили устойчивую и непрерывную связь. Основные задачи по управлению подчиненными подразделениями военнослужащие выполняли на новейшей специальной технике - радиостанциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, многофункциональных портативных радиостанциях «Азарт».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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