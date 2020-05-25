25.05.2020 (09:00)

Экипаж морского буксира «Андрей Степанов» начал прохождение очередного этапа государственных испытаний

Экипаж морского буксира (мб) «Андрей Степанов» приступил к очередному этапу государственных испытаний (ГИ) в акватории Чёрного моря.

Совместно с заводской сдаточной командой личный состав буксира проводит наладку и проверку функционирования электроэнергетической системы судна, проверяет работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытывает электроэнергетическое оборудование, а также осуществляет проверку систем при переходе на различные источники электропитания.

Ранее экипаж нового морского буксира провёл тренировку по приёму на борт вертолётов.

После завершения ГИ судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат подготовку мб «Андрей Степанов» к передаче в состав Военно-Морского Флота.

Справочно:

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир «Сергей Балк», являющийся однотипным головным судном данного проекта.

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