25.05.2020 (08:10)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Городищенском районе Волгоградской области

Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные рядом с х. Донской Городищенского района Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена в ходе поисковых работ поисковиками-любителями. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как более 20 артиллерийских и минометных боеприпасов различного калибра, а также 3 ручные гранаты времен Великой Отечественной войны.

Так как снаряды находились на безопасном расстоянии от населенного пункта, саперы уничтожили боеприпасы на месте путем подрыва накладным зарядом.

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