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25.05.2020 (08:02)

На полигонах 49-й армии ЮВО завершена санитарная обработка объектов перед летним учебным периодом

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, Адыгее, Карачаево-Черкесии и на Кубани, завершили  подготовку полигонов Николо-Александровский, Майкопский, Кобу-Баши и Молькино к новому учебному периоду с полной санитарной обработкой всех помещений, учебных комплексов и тренажеров с помощью полуторапроцентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция.

Проведена обработка территорий общей площадью более 400 тыс. кв. м. К работам привлекались более 300 военнослужащих подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей, задействовано около 40 единиц специальной техники. Для специальной обработки израсходовано свыше 70 т дезинфицирующего раствора.

Подготовка полигонов также включала в себя сплошную очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов, а также оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов учебно-материальной базы.

Всего в зимнем периоде обучения с подразделениями 49-й армии ЮВО на учебно-тренировочных комплексах было проведено более 10 тактических учений, отборочные этапы конкурсов АРМИ-2020, лагерные сборы и полевые выходы родов войск и свыше 1,5 тыс. огневых тренировок с практической стрельбой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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