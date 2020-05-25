25.05.2020 (07:49)

На Тихоокеанском флоте до конца года будут сформированы экипажи шести новых боевых кораблей и судов обеспечения

В рамках программы по обновлению корабельного состава Тихоокеанского флота в Приморском крае до конца 2020 года будут сформированы экипажи шести новых боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, которые строятся специально для ТОФ.

В том числе будут укомплектованы экипажи двух корветов, двух дизельных подводных лодок проекта 636.3, нового морского тральщика, а также современного аварийно-спасательного катера проекта 23040.

Экипажи новых боевых кораблей формируются только из военнослужащих, проходящих службу по контракту.

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