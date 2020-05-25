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25.05.2020 (07:47)

Более 1750 призывников из Приморского края в рамках весеннего призыва отправятся служить в соединении и воинские части

В рамках весеннего призыва в Вооруженные силы РФ из Приморского края отправятся служить более 1750 призывников. Около 300 человек планируется распределить на Тихоокеанский флот.

Во Владивостоке в особом режиме функционируют призывные комиссии. В военкоматах в рамках мероприятий по предотвращению нераспространения коронавирусной инфекции будущим военнослужащим выдаются индивидуальные средства защиты, проводится предварительный барьерный осмотр прибывших молодых людей: осуществляется контроль состояния покровов тела, дистанционный замер температуры.

Перед прибытием на центральный военкомат Приморского края, автобусы на которых перевозят новобранцев, обрабатываются с помощью средств дезинфекции подразделениями радиационной химической и биологической защиты. Уже на территории военкомата, в зоне карантина, каждого прибывшего с помощью экспресс-тестов проверяют на наличие коронавирусной инфекции, и только после этого допускают к прохождению медкомиссии.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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