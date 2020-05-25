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25.05.2020 (07:38)

В ходе учения расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили особо важные объекты условного противника в Бурятии

В Республике Бурятия расчеты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет по наиболее важным объектам условного противника.

По замыслу учения стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес для снижения демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.

Для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения боевых пусков применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащенные современными цифровыми средствами визуального контроля и передачи данных.

Расчеты ОТРК Искандер выполнили одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты и крылатой ракеты для условного поражения двух высокозащищённых целей.

В дальнейшем боевые расчеты ОТРК «Искандер» выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки новых задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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