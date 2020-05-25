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25.05.2020 (07:37)

Около 1тысячи часов провели в воздухе беспилотные летательные аппараты ВВО в зимнем периоде обучения в Республике Бурятия

В зимнем периоде обучения беспилотники общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, провели в воздухе около 1 тысячи часов. Они использовались в дневное и ночное время суток.

Расчеты БЛА активно применялись в ходе различных тактических учений для оценки эффективности поражения целей и корректировки огневых ударов артиллерийских и танковых подразделений.

Кроме того, БЛА действовали в интересах разведывательных подразделений, контролировали выдвижение и развёртывание подразделений на полигонах общевойскового объединения ВВО.

Установленные на летательных аппаратах видеокамеры в режиме реального времени передавали данные в штаб о скорости движения и прохождении контрольных пунктов на пути следования колонн бронетехники.

Стоит отметить, что в настоящее время расчет БЛА круглосуточно выполняет задачи по мониторингу очагов природных пожаров. Мониторинг проводится не менее 10 часов в день, в наиболее пожароопасных районах региона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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