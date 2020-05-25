25.05.2020 (07:34)

Более 3 тысяч сержантов Амурского объединения ВВО прошли специальный курс обучения профессиональной выучки

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, завершились учебно-методические сборы с сержантами. На мероприятии особое внимание уделялось вопросам организации занятий в условиях карантинных мер.

В течение трех дней младшие командиры изучили систему организации занятий по огневой, тактической, строевой и физической подготовке и особенностей их проведения с соблюдением санитарных правил, а также других мер по недопущению распространения вирусной инфекции.

По профессиональной направленности новыми направлениями при обучении сержантов явилось изучение методики проведения практических занятий по противодействию беспилотным летательным аппаратам, поиску нестандартных взрывных устройств, скоростной армейской тактической стрельбе.

Кроме того, сержанты освоили методы и формы работы по адаптации молодого пополнения к военной службе, а также изучили основы педагогики.

Сборы состоялись на базе соединений и воинских частей в местах постоянной дислокации по единой методике. В общей сложности к ним привлекается более 3 тысяч сержантов.

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