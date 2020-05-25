25.05.2020 (07:33)

Младшие специалисты, завершившие обучение в окружном учебном центре ВВО в Забайкалье, отправлены к новому месту службы

Младшие специалисты, прошедшие полугодовое обучение в окружном учебном центре Восточного военного округа, дислоцирующемся в Забайкальском крае, были направлены к новому месту службы. Личный состав проходил обучение по трем направлениям: артиллерия, мотострелковые и танковые войска.

В целях недопущения распространения вирусной инфекции путем контакта с гражданскими лицами, военнослужащих до места отправки в новые места прохождения службы сопровождали сотрудники военной полиции Читинского гарнизона.

Железнодорожные вагоны, в которых осуществляется перевозка выпускников учебного центра, были заранее продезинфицированы. Весь личный состав обеспечен перчатками, антисептиком, а замена одноразовых масок производится каждые 2 часа.

Всего войска округа пополнят около 4,5 тыс. младших специалистов, в том числе около 600 выпускников школы поваров.

Для танковых подразделений подготовлено около 1,6 тыс. военнослужащих, мотострелковые подразделения пополнят около 1,2 тыс.

Почти 800 курсантов освоили военно-учетные специальности для войск связи, около 600 для соединений материально-технического обеспечения.

Помимо этого, более 140 курсантов будут распределены в подразделения войск противовоздушной обороны, еще более 70 человек продолжат службу в ракетных войсках и артиллерии и более 30 военнослужащих распределены в подразделения войск РХБ защиты.

Обучение курсантов проводилось по 20 военно-учетным специальностям.

Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях округа и на Тихоокеанском флоте.

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