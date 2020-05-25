25.05.2020 (07:31)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Ку-рилах стартовал смотр готовности подразделений к летнему периоду обуче-ния

В подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалине и Курилах стартовал смотр готовности личного состава, учебно-материальной базы, вооружения, военной и специальной техники к летнему периоду обучения.

Командирами войсковых частей будет проверена экипировка военнослужащих, их обеспеченность всеми видами довольствия, наличие необходимого обмундирования и снаряжения. Особое внимание уделено смотру готовности всей учебно-материальной базы, которая будет использоваться для обеспечения боевой подготовки в новом летнем периоде обучения.

В парковых зонах подразделений будет проверена исправность автомобильной и бронетанковой техники, готовность вооружения, а также экипажей к выполнению задач по своему боевому предназначению.

В рамках смотра комиссия оценит состояние парко-гаражного оборудования и технических классов для проведения теоретических занятий с водителями и экипажами боевых машин.

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