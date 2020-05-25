25.05.2020 (07:09)

Военнослужащие инженерно-саперного соединения ВВО в Забайкальском крае подготовили полигон «Цугол» к летнему периоду обучения

Специалисты инженерно-саперного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, завершили проверку самого большого в ВВО полигона «Цугол» на наличие взрывоопасных предметов в рамках подготовки к летнему периоду обучения.

В ходе работ военнослужащие использовали современные средства обнаружения и защиты, в том числе миноискатели ИМП-2, селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС, а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол».

В течении месяца было проверено более 35000 гектар учебных объектов и мишенных полей.

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