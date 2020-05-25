Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.05.2020 (07:09)

Военнослужащие инженерно-саперного соединения ВВО в Забайкальском крае подготовили полигон «Цугол» к летнему периоду обучения

Специалисты инженерно-саперного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, завершили проверку самого большого в ВВО полигона «Цугол» на наличие взрывоопасных предметов в рамках подготовки к летнему периоду обучения.

В ходе работ военнослужащие использовали современные средства обнаружения и защиты, в том числе миноискатели ИМП-2, селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС, а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол».

В течении месяца было проверено более 35000 гектар учебных объектов и мишенных полей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В ВВО учения будут носить межвидовый характер
В мотострелковое объединение ВВО в Бурятии поступили новые караульные собаки
Военнослужащие соединения РХБ защиты ВВО обработали территорию Суворовского военного училища в Приморском крае
Специалисты РХБ защиты Восточного военного округа продезинфицировали Благовещенский судостроительный завод

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false