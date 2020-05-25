25.05.2020 (07:08)

В ВВО учения будут носить межвидовый характер

В летнем периоде обучения, который стартует в начале июня, основной упор в боевой подготовке подразделений Восточного военного округа будет сделан на применение новых подходов, соответствующих реалиям современного высокоманевренного боя.

На полигонах округа при проведении учений различного уровня будут отрабатываться вопросы межвидового взаимодействия.

Большая часть спланированных учений и тренировок состоится в двустороннем формате.

При управлении подразделениями, входящими в разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры, командиры будут применять навыки, основанные на сирийском опыте.

В летнем периоде обучения особое внимание будет уделено вопросам активного применения беспилотной летательной авиации, а также противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам «противника».

В ходе практических занятий военнослужащими будут выполняться задачи по развертыванию и оперативному перемещению пунктов управления, тыловому и техническому обеспечению войск в условиях динамично меняющейся тактической обстановки.

Выполнение задач планируется проводить в обстановке активной постановке помех средствами РЭБ «противника».

В летнем периоде обучения запланировано провести тактические и тактико-специальные учения различного уровня.

Помимо этого, военнослужащие продолжат осваивать новые образцы вооружения и техники, поступающие в войска округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице