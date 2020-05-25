25.05.2020 (07:06)

В мотострелковое объединение ВВО в Бурятии поступили новые караульные собаки

Число стоящих на военной службе караульных собак в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, впервые за последнее время превысит два десятка.

Пять кавказских овчарок будут доставлены из методико-кинологического центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации, в сопровождении военнослужащих – специалистов кинологической службы.

Для содержания «новобранцев» в местах дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологические городки. Все питомцы будут поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие.

Несмотря на высокотехнологичные средства охраны и саперное оборудование, природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При охране или разминировании объектов ни один миноискатель или датчик движения не заменит чуткое обоняние служебной собаки.

В настоящее время на службе в общевойсковой армии стоят более 15 караульных собак и одна минно-розыскная. Основная масса служебных собак овчарки кавказской и восточно-европейской пород.

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