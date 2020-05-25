25.05.2020 (08:00)

Специалисты РХБ защиты ЗВО провели специальную обработку более 100 единиц строительной техники на площадке возведения многопрофильного медцентра в Воронеже



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты РХБ защиты ЗВО провели специальную обработку более 100 единиц строительной техники на площадке возведения многопрофильного медцентра в Воронеже

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку более 100 единиц специальной строительной, военной и гражданской техники на площадке возведения многопрофильного медицинского центра в Воронеже.

Специалисты войск РХБ защиты выполняют круглосуточное дежурство на объекте строительства, проводят специальную очистку объектов, подъездных дорог и тяжелой строительной техники.

Сводный отряд РХБ защиты прибыл в г. Воронеж из Курской области для обеспечения бесперебойной работы представителей военно-строительного комплекса при возведении нового многопрофильного медцентра.

Специальная обработка территории застройки проводится на площади свыше 11 тыс. квадратных метров.

Минобороны России по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина возводит в г. Воронеже медицинский центр на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона.

На строительной площадке работы ведутся в круглосуточном режиме, к ним привлечены более 850 рабочих, задействовано 80 единиц специальной техники.

К настоящему времени полностью завершен монтаж стеновых панелей. Всего смонтировано более 360 тонн металлоконструкций, свыше 5,5 тыс. квадратных метров сэндвич-панелей, уложено более 8 тыс. квадратных метров профнастила, выполняется кирпичная кладка цоколя и внутренних перегородок.

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