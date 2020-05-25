25.05.2020 (06:00)

Медики полевого многопрофильного госпиталя в Буйнакске приступили к приему первых пациентов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Медики полевого многопрофильного госпиталя в Буйнакске приступили к приему первых пациентов

Медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя, развернутого в городе Буйнакске (Республика Дагестан), начал прием первых пациентов.

Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов.

В распоряжении развернутого в г. Буйнакске полевого госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для проведения исследований.

Ранее личный состав медицинского подразделения одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 400 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Буйнакск, в течение суток развернул отделения полевого многопрофильного госпиталя и приступил к работе.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республику Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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