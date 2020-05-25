25.05.2020 (05:00)

Военные медики Западного военного округа преодолели более половины пути, совершая марш из подмосковного Алабино в Дагестан



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медики Западного военного округа преодолели более половины пути, совершая марш из подмосковного Алабино в Дагестан

Личный состав полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), преодолел более 1,3 тыс. километров, совершая марш на штатной технике из подмосковного Алабино в Республику Дагестан.

«Колонна продолжила движение и сейчас сосредоточилась в районе, преодолев уже более половины пути – более 1300 километров. Сейчас мы остановились на ночной привал, где будет совершена заправка техники, обеспечение горячей пищей личного состава», - сообщил заместитель командующего танкового объединения по материально техническому обеспечению ЗВО полковник Олег Бузаев.

«Завтра с утра – завершающий этап совершения марша, мы выдвинемся уже без остановок до пункта назначения и развернём многофункциональный госпиталь на 100 коек в Республике Дагестан», - подчеркнул Олег Бузаев.

Он также рассказал, что колонна автомобильной техники движется с маршевой скоростью около 70 километров в час, все остановки в пунктах назначения и привалы осуществляются в соответствии с ранее отданными указаниями. По всему маршруту безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции.

В составе полевого медицинского подразделения из Подмосковья в Дагестан совершают марш 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что личный состав медицинского подразделения одного из соединений Южного военного округа, совершив марш протяженностью около 400 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в Республику Дагестан, развернул в г. Буйнакске полевой мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек, и с 23 мая с.г. приступил к приему первых пациентов.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республику Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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