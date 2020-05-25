25.05.2020 (00:00)

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» пересекло экватор и движется утвержденным курсом в Атлантике

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» пересекло Экватор и движется утвержденным курсом и заданной скоростью хода в Атлантике. Возвращение судна в Кронштадт планируется в первой декаде июня месяца.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на совещании в Адмиралтействе дал указание начальникам органов управления подготовить торжественную встречу ОИС «Адмирал Владимирский», которое с декабря 2019 года находится в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

«Особенно важно, что уникальный поход ОИС «Адмирал Владимирский» совершен в год 75-летия Великой Победы. Сейчас идет завершающий 6-й этап кругосветной экспедиции», - подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Как отметил адмирал Николай Евменов на рабочем совещании по видеоконференцсвязи с Центром Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ, «в ходе предыдущих пяти этапов экспедиции объем исследовательских работ выполнен. В ходе шестого этапа океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» обогнет Африку и прибудет в Кронштадт в первой декаде июня месяца».

«30 апреля ОИС «Адмирал Владимирский» пополнило запасы на рейде Сейшельских островов и продолжило экспедицию по утвержденному плану. В ходе 6-го этапа участники экспедиции продолжают океанографические и гидрографические исследования по маршруту движения и, в частности, маршрутный промер глубин» - сказал Главком ВМФ в ходе рабочего совещания по видеоконференцсвязи в Адмиралтействе. Адмирал Николай Евменов приказал «уже сейчас тщательно анализировать результаты антарктических исследований, который проводили в течении 1,5 месяца участники экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский», а по прибытию судна в Кронштадт, проанализировать итоги кругосветной экспедиции».

«Экспедиция посвящена 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна», - напомнил Главком ВМФ.

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