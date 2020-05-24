24.05.2020 (22:10)

Копии штандартов и знамен, военная форма и оружейные экспонаты украсили новый музей воинской славы бригады связи общевойсковой армии ЗВО

Более 100 экспонатов и панорамы военных действий в Великой Отечественной войне и локальных войнах были подарены для формирования экспозиции музея воинской славы бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа в Воронеже.

Торжественное открытие музея воинской славы было приурочено к 78-летию со дня формирования 118 отдельного полка связи - правопреемника бригады управления общевойсковой армии ЗВО.

В церемонии открытия музея приняли участие ВрИО командующего общевойсковой армии ЗВО генерал-майор Николай Терещенко, а также офицеры управления штаба армии, бригады управления, специалисты военно-патриотического клуба «Плацдарм-36».

В музее представлены экспонаты времён Великой Отечественной войны: форма военнослужащих различных типов войск, оригинальные образцы оружия, награды, ордена, штандарты, знамёна и предметы личного пользования фронтовиков Великой Отечественной войны. Также в музее размещены собранные военнослужащими экспозиции панорамных полей боевых действий, в которых героически выполнили задачи связисты - в Берлине, в Афганистане и во время миротворческой миссии.

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