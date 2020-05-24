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24.05.2020 (22:00)

Снайперы ЗВО получили партию модернизированных снайперских винтовок

Снайперы подразделений разведки Западного военного округа, дислоцированных в Тамбовской области, получили на вооружение современные модификации винтовки СВ-98.

В новом варианте винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и исключены искажения изображения в прицеле нагретым при стрельбе воздухом. Они оснащены новым телескопическим регулируемым прикладом и спецкреплением для навесного оборудования: оптических и коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей, и сошек.

В базовой версии, партия из 10 комплектов, винтовки оснащены улучшенным 12 кратным прицелом 1-П185 с новой сеткой прицела и подсветкой шкал для удобного ведения стрельбы в ночных условиях.

Винтовка обладает высокими характеристиками эффективной стрельбы на дальностях до 1000 м., максимальная дальность полета специальных пуль калибра 7,62 мм – 3800м, магазин коробчатого типа на 10 патронов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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