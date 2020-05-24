24.05.2020 (19:43)

Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота отработали взаимодействие с кораблями по поиску подводных лодок в Баренцевом море

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 отработали взаимодействие с корабельными поисково-ударными группами Северного флота, проводящими противолодочное учение в Баренцевом море.

Лётчики и военные моряки провели информационный обмен в рамках поиска подводных лодок условного противника. Также они отработали тактику поиска и наведение надводных сил в район обнаружения подводного противника.

В течение трёх дней в Баренцевом море выполняют учебно-боевые задачи две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил и большой противолодочный корабль «Североморск» вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Экипажи кораблей совершенствуют навыки поиска подводных лодок условного противника. Противодействие им оказывают экипажи подводников подводных сил и Кольской флотилии Северного флота.

На отдельных этапах учения корабли также отработали взаимодействие с дальней противолодочной авиацией – самолётами Ту-142 противолодочной эскадрильи армии ВВС и ПВО флота, которые действовали с аэродрома в Вологодской области.

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