25.05.2020 (06:30)

Летчики Ленинградской армии ЗВО отработали посадку с задросселированным двигателем

В городе Пушкине (Санкт-Петербург) лётчики Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступил к отработке одного из сложнейших элементов курса летной подготовки — полету с одним выключенным (задросселированным) двигателем.

Для выполнения упражнения пилоту во время захода на посадку необходимо перевести один из двигателей в режим холостых оборотов для имитации его отключения. С высоты 40-50 м пилоту необходимо начинать уменьшение поступательной и вертикальной скоростей с таким расчетом, чтобы на высоте 10-15 м скорость относительно земли была 15-20 км/ч. после этого пилот осуществляет снижение и посадку «по-самолётному». Для отработки данного элемента пилотирования требуется не более 15 минут.

Основной целью упражнения является отработка пилотом навыков захода на посадку и осуществление посадки на одном работающем двигателе в режиме авторотации.

Выполнение упражнения осуществлялось на транспортно-боевых вертолетах Ми-8, боевых Ми-35 на высоте до 200 м.

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