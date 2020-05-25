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25.05.2020 (06:00)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО выполнили налёт на бронеколонну «противника» в ходе тактического учения в Белгородской области

Разведчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили налёт на бронеколонну условного противника в ходе тактического учения в Белгородской области, приуроченного к тренировке военнослужащих разведки ко всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2020 «Зелёная тропа».

По сценарию тактического учения, колонна «противника» скрытно двигалась в лесной местности. Разведчикам предстояла задача по незаметному обнаружению колонны противника при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», после чего военнослужащие организовали засаду на тактически выгодном участке маршрута, ликвидировав живую силу условного противника, и уничтожив военную бронеколонну.

В ходе тактического учения применялись снайперские винтовки Драгунова СВД для ликвидации условного противника с защищённых позиций, АК-12 для выполнения штурма, а также ручные противотанковые гранатомёты РПГ-7 для уничтожения бронеколонны «противника».

Всего к учениям были привлечены военнослужащие мотострелковых и разведывательных подразделений общевойсковой армии ЗВО и задействовано свыше 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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