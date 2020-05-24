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24.05.2020 (17:33)

На «горячую линию» Пермского СВУ поступило более 5000 звонков

С 1 апреля 2020 года для разъяснения родителям кандидатов правил поступления и особенностей формирования личного дела командованием РВСН и Пермского СВУ организована работа круглосуточной «горячей линии». За месяц от школьников и их родителей на горячую линию Пермского СВУ поступило более 5000 звонков.

Для получения компетентной консультации от специалистов необходимо позвонить по номеру приемной комиссии: 8 (342) 297-91-02.

Особенностью набора этого года стал повышенный интерес
к поступлению в Пермское СВУ среди детей военнослужащих РВСН, династий стратегических ракетчиков. Это позволило увеличить географию набора ещё на 12 областей.

География обучающихся в настоящий момент представлена
36 субъектами от Камчатского края до Ленинградской области. В училище будет произведен набор 80 суворовцев.

В настоящее время в СВУ сформирована приемная комиссия для набора воспитанников в 5 класс и определен регламент ее работы. Документы от кандидатов на поступление принимаются в электронном виде, либо почтой.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации учебного процесса. В этом году
в Пермском СВУ состоится первый выпуск воспитанников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , РВСН
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