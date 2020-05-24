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24.05.2020 (16:14)

Военнослужащие подразделения РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию военкомата в Ульяновске

В Ульяновске военнослужащие провели дезинфекцию военного комиссариата.

Обработке были подвергнуты здание, помещения военно-врачебной комиссии, а также автотранспорт для перевозки воинских команд к местам дальнейшего прохождения службы. Для дезинфекции были использованы специальные комплекты ДКВ-1 и авторазливочная станция АРС-14КМ.

В ходе проведения мероприятий по санитарной обработке военного комиссариата было использовано около 1 тонны жидкого дезинфектанта.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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