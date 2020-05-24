24.05.2020 (15:12)
В Поволжье военная автомобильная инспекция ЦВО проводит акцию «Внимание! Дети!»
В регионах Поволжья сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа проводят акцию «Внимание! Дети!».
В ходе акции сотрудники ВАИ проводят технические конференции с водителями служебного и личного транспорта подразделений и воинских частей.
Мероприятие проводится в преддверии летних каникул и отпусков. Её цель - напомнить водителям служебного и личного транспорта о соблюдении Правил дорожного движения и о последствиях при совершении дорожно-транспортных происшествий.
Акция «Внимание! Дети!» стартовала 18 мая и продлится до конца текущего месяца.
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