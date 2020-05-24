24.05.2020 (14:48)

В текущем году в инженерные войска спланирована поставка автомобильных кранов военного назначения

В соединения и воинские части инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка кранов автомобильных военного назначения КС-45719-7М грузоподъемностью 16 тонн и КС-55729-7М грузоподъемностью 32 тонны.

Двадцать семь единиц кранов находятся на базах хранения и будут поставлены в инженерные части четырех военных округов в ближайшее время.

Краны предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с опасными и обычными грузами. Конструкция крана состоит из базового шасси – автомобиля повышенной проходимости KAMA3-53501, на котором смонтирована опорная рама с размещенными на ней опорно-поворотным устройством, поворотной рамой, стреловым оборудованием, гидроприводом и кабиной с органами управления.

Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор, а передвигаться он может даже с грузом на крюке основной стрелы. Гидравлическая система позволяет легко и плавно осуществлять управление крановыми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций.

В конструкцию крана внедрена инновационная телескопическая стрела из высокопрочных сталей, что позволило достичь высоких грузовысотных характеристик. Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе ограничитель нагрузки крана с цифровой индикацией параметров работы на дисплее.

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