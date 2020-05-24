24.05.2020 (14:28)

Внедрение перспективных средств охраны военных объектов обсудят специалисты Минобороны России на форуме «АРМИЯ-2020»

Представители органов военного управления и профильные специалисты обсудят состояние защищенности объектов военной инфраструктуры, а также проведут анализ выполнения требований, предъявляемых к их оснащению техническими средствами охраны.

Ожидается, что в ходе работы брифинга будет выработано единое понимание требований «Руководства по оснащению объектов Вооруженных Сил Российской Федерации техническими средствами охраны и их применению», а также вынесены предложения по внесению изменений в руководящий документ.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также

в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками

в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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