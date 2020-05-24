24.05.2020 (14:28)
Внедрение перспективных средств охраны военных объектов обсудят специалисты Минобороны России на форуме «АРМИЯ-2020»
Представители органов военного управления и профильные специалисты обсудят состояние защищенности объектов военной инфраструктуры, а также проведут анализ выполнения требований, предъявляемых к их оснащению техническими средствами охраны.
Ожидается, что в ходе работы брифинга будет выработано единое понимание требований «Руководства по оснащению объектов Вооруженных Сил Российской Федерации техническими средствами охраны и их применению», а также вынесены предложения по внесению изменений в руководящий документ.
СПРАВОЧНО:
Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также
в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками
в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».
Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.