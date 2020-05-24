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24.05.2020 (14:10)

Ракетная бригада танковой армии ЗВО завершила перевод ОТРК «Искандер-М» на летний период эксплуатации

В Ивановской области военнослужащие отдельной ракетной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа завершили перевод штатной техники к эксплуатации в летнем периоде обучения.

В ходе обслуживания оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» было выполнено свыше 30 технологических операций на каждой единице техники, в том числе проверка электрических систем и замена технических жидкостей.

Сезонное техническое обслуживание было проведено на самоходных пусковых установках, транспортно-заряжающих и командно-штабных машинах, пунктах подготовки информации.

Всего военнослужащие провели обслуживание более 80 единиц вооружения и различной военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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