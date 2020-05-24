Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2020 (13:15)

С начала года в соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии проведено несколько сотен практических тренировок по противодействию терроризму

Несколько сотен  тренировок по противодействию терроризму проведено с начала  текущего года в соединениях и воинских частях из состава общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия.

В частности, военнослужащими отрабатывались действия по отражению попыток нападения условных незаконных вооружённых групп на военные городки в Улан-Удэнском и Кяхтинском гарнизонах, полигоны, склады с боеприпасами, парки боевых машин и другие военные объекты.

Подразделениями антитеррора также выполнялись задачи по обнаружению, блокированию и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В процессе учений совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

До конца текущего года, помимо ежедневных тренировок, в соединениях и воинских частях объединения спланированы к проведению совместные учения по противодействию терроризму с подразделениями военной полиции, а также во взаимодействии с другими силовыми структурами региона в зоне ответственности.

                       

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Психологи ВВО в Бурятии готовы к приему военнослужащих молодого пополнения
Плавающий танк ПТ-76 дополнил экспозицию военной техники Амурского парка «Патриот» Дальневосточного ВОКУ
В Хабаровске Юнармейцы готовятся к проведению теста на знание памятных мест города
В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа завершается перевод техники на летний режим эксплуатации

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false