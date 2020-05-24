24.05.2020 (13:13)

Психологи ВВО в Бурятии готовы к приему военнослужащих молодого пополнения

Специалисты групп психологической работы, входящих в состав соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, готовы к приему новобранцев, которые будут призваны в войска, в ходе стартовавшей весенней призывной кампании 2020 года.

На пунктах приема молодого пополнения военные психологи проведут первичное социологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 50 специалистов психологической службы. Исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

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