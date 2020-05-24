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24.05.2020 (13:10)

Плавающий танк ПТ-76 дополнил экспозицию военной техники Амурского парка «Патриот» Дальневосточного ВОКУ

Площадку выставки военной техники Амурского парка «Патриот», созданного коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, пополнил советский лёгкий плавающий танк ПТ-76.

Танк поступил в училище с базы хранения ВВО и теперь будет служить ценным экспонатом парка. Специалистами училища проведена реставрация боевой машины с восстановлением первоначального вида. Всего на выставочной площадке находится более 20 экземпляров отечественной бронетехники, большая часть которой танки различных модификаций.

Справочно: Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне Всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Сегодня парк включает экспозицию боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня» с множеством точек, на которых юные патриоты отрабатывают навыки начальной военной подготовки в игровой форме. Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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