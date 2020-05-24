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24.05.2020 (13:07)

Военнослужащие ВВО в Бурятии начали подготовку к окружному этапу конкурса «Воин мира-2020»

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Республике Бурятия, продолжают подготовку к окружному этапу армейского международного конкурса «Воин мира» в рамках АРМИ-2020.

С военнослужащими – победителями армейского этапа состязания ежедневно проводятся занятия литературно-художественного, танцевального и творческого циклов конкурса «Кавалер». Основное внимание на занятиях конкурсанты уделяют выразительности в исполнении стихотворений и песен. Так же военнослужащие готовятся к интеллектуальной игре «Эрудит», где участники покажут свои знания по истории и географии России.

Помимо этого, в системе подготовки проходят тренировки военно-спортивного, военно-профессионального этапов конкурсной программы, где военнослужащие тренируют практические навыки в огневой подготовке и в выполнении физических упражнений на силу, выносливость, быстроту и ловкость. 

В ближайшее время сборная команда объединения примет участие в окружном этапе конкурса, по итогам которого, победитель первенства представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса «Воин мира-2020».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Воин мира , АрМИ , Восточный военный округ , Конкурсы
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