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24.05.2020 (13:02)

В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа завершается перевод техники на летний режим эксплуатации

Инженерно- технический состав соединений и воинских частей армии ВВС и ПВО ВВО завершает подготовку техники к летним условиям эксплуатации.

В соответствии со схемой  регламентных работ, технической документацией было проведено техническое обслуживание, как эксплуатируемой военной техники, так и находящейся на длительном хранении на технических площадках, в ангарах и  боксах.

Комплекс работ сезонного обслуживания включал проверку работоспособности всех систем, агрегатов, механических узлов и оборудования, осмотр двигателей, топливных баков, замену специальных технических жидкостей.

На данный момент на оставшихся образцах вооружения, военной и специальной техники производятся завещающие работы по техническому обслуживанию.

После завершения регламентных работ каждая единица военной техники будет проверена на исправность и работоспособность.

Кроме того, по итогам проведенных работ в каждой воинской части пройдут смотры на лучший образец военной техники.

Всего на летний период эксплуатации было переведено несколько сотен единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Авиация
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