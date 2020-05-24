Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2020 (13:00)

В Забайкалье готовятся к приему лейтенантов-выпускников

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, готовятся к приему лейтенантов-выпускников текущего года из высших образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

Молодые офицеры уже в июне текущего года прибудут для прохождения службы в войска округа.

Всего на текущий год запланировано прибытие в воинские части, дислоцированные в Забайкалье, несколько десятков молодых офицеров.

Для прохождения службы прибудут специалисты различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии, специалисты радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и связи.

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
С начала года постоянным и служебным жильем в Приморском крае обеспечено более 700 семей военнослужащих
Дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый 12-ти часовой полёт над Тихим океаном
Военнослужащие ВВО в г. Чите, навестили труженицу тыла Великой Отечественной войны
Газета Восточного военного округа «Суворовский натиск» отмечает 77-ю годовщину со дня выхода первого номера

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false