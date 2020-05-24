24.05.2020 (13:00)
В Забайкалье готовятся к приему лейтенантов-выпускников
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, готовятся к приему лейтенантов-выпускников текущего года из высших образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
Молодые офицеры уже в июне текущего года прибудут для прохождения службы в войска округа.
Всего на текущий год запланировано прибытие в воинские части, дислоцированные в Забайкалье, несколько десятков молодых офицеров.
Для прохождения службы прибудут специалисты различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии, специалисты радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и связи.
Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы.