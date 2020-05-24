24.05.2020 (12:20)

Около 6 000 военнослужащих пополнят ряды соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск в ходе весеннего призыва текущего года

В ходе весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу, первые команды новобранцев прибыли в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск.

«В ходе весеннего призыва 2020 года, который продлится до 15 июля текущего года, мы ожидаем прибытие в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск около 6 000 военнослужащих вновь прибывшего пополнения из 72 регионов Российской Федерации» - сообщил начальник организационно-мобилизационного отдела штаба Воздушно-десантных войск полковник Дмитрий Сатаров.

Кроме того, Дмитрий Сатаров отметил, что военнослужащие по призыву пополнят ряды всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, от Уссурийска до Пскова, за исключением Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, которое комплектуется только военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Все военнослужащие, прибывающие в войска, имеют категорию годности по здоровью «А», позволяющую проходить военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.

Особенностью нынешнего призыва на военную службу является тот факт, что количество призывников, прибывающих в соединения и воинские части ВДВ, в ходе весеннего призыва, является одним из самых наименьших за последние несколько лет, так как ежегодно увеличивается количество военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск.

Также, начальник организационно-мобилизационного отдела штаба ВДВ пояснил, что в связи со сложившейся эпидемической обстановкой, по прибытии военнослужащих в воинские части, с ними, в обязательном порядке, будут проведены все необходимые профилактические мероприятия.

В дальнейшем, прибывший личный состав размещается на территории воинской части в специальном пункте. Данный пункт оборудован в отдельном здании, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Для новобранцев в течение 14 дней будет организована ежедневная трехразовая термометрия. Прием пищи будет осуществляться отдельно от остальных военнослужащих, еда и одноразовая посуда будет доставляться к месту размещения.

В эти дни личный состав пройдет медицинскую комиссию и углубленное психологическое обследование.

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