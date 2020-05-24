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24.05.2020 (12:10)

Более 100 модернизированных танков Т-72Б3М получат войска Западного военного округа во втором полугодии

Во втором полугодии войска Западного военного округа получат более 100 модернизированных танков Т-72Б3М.

Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил, что почти на 300 "лошадей" больше, чем у Т-72Б3.

Танк оснащен новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины. Все это позволит танкистам быстрее обнаруживать цели и уничтожать их.

Работу механика-водителя облегчат дисплеи, с помощью которых он может контролировать работу механизмов танка. На них же выводится изображение с камеры заднего вида.

Также усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт".

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ
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