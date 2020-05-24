24.05.2020 (11:52)
В Самарской области военные готовятся к летнему периоду обучения
В Самарской области соединения и воинские части 2 общевойсковой армии Центрального военного округа готовятся к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня и продлится до 31 октября.
В мае проведен ряд учебно-методических сборов и командно-штабных тренировок с офицерами войскового звена.
С целью повышения уровня готовности к летней учебе в воинских частях прошел плановый перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации. Завершается подготовка учебно-материальной базы, особое внимание уделяется подготовке учебных классов и общевойсковых полигонов.
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