24.05.2020 (11:50)

Более 100 офицеров 201-й военной базы в Таджикистане сдали зачеты по предметам боевой подготовки

Сдачей зачетов по основным предметам боевой подготовки завершилось проведение инструкторско-методических сборов с командирами рот (батарей) и их заместителями 201-й военной базы РФ, дислоцируемой в Таджикистане. Мероприятие состоялось под руководством командира соединения полковника Сергея Горячева на полигоне Ляур.

Сборы были направлены на совершенствование профессиональной выучки и методического мастерства в рамках командирской подготовки офицерского состава. Во время контрольных занятий командиры сдали зачеты по тактической и тактико-специальной подготовке в условиях, максимально приближенных к боевым, в дневное и ночное время суток. Офицеры выполнили упражнения по вождению современных боевых машин БТР-82А, БМП-2М, танков Т-72, а также сдали нормативы по физической подготовке.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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