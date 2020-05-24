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24.05.2020 (11:19)

В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ завершается перевод ВВСТ на летний режим эксплуатации

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении, дислоцированном в Волгоградской области, завершается перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. К началу нового периода обучения планируется обслужить около 700 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Такие мероприятия проводятся дважды в год перед зимним и летним периодом обучения. Основной целью является подготовка всех узлов и агрегатов военной и специальной техники к использованию в сезонных условиях эксплуатации.

В ходе обслуживания техники, в том числе танков Т-72Б3 , бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин десанта БМД-2, 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубиц Д-30 широко задействованы модернизированные мобильные мастерские.

Специалисты выполняют до 50 технических операций на каждой штатной единице техники, при этом используется около 25 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.

Контроль качества проведенных работ провела специальная комиссия управления соединения. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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