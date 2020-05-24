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24.05.2020 (11:10)

На Балтийском флоте начались практические занятия по безопасности военнослужащих

В преддверии летнего периода обучения в соединениях и воинских частях Балтийского флота начались комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих в условиях повседневной деятельности.

Целями проведения занятий является обучение личного состава соединений и частей, в первую очередь – молодого пополнения, безопасным приёмам и способам выполнения своих служебных обязанностей, предотвращение происшествий при обслуживании вооружения и военной техники, а также показ реальных последствий несоблюдения требований безопасности военнослужащими на манекенах и макетах. 

 На полигонах безопасности военной службы воинских частей флота оборудованы учебные места, на которых в общей сложности развернуто более двадцати учебных точек, где личному составу наглядно показываются последствия нарушения   требований безопасности.

Также в ходе занятий демонстрируются действия личного состава по оказанию первичной медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения и методы транспортировки раненых.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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