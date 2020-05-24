Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2020 (11:00)

В Пермское СВУ поступило более 120 личных дел кандидатов на поступление

В Пермское СВУ с момента начала работы приёмной комиссии поступило более 120 личных дел. Ожидается, что конкурс, как и в прошлом году, составит не менее четырёх человек на место. 

География обучающихся в настоящий момент представлена 36 субъектами от Камчатского края до Ленинградской области. В училище будет произведен набор 80 суворовцев.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации учебного процесса.

В этом году в Пермском СВУ состоится первый выпуск воспитанников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Очередная команда новобранцев прибыла в Тейковское ракетное соединение Ивановской области
В РВСН прибыла первая команда военнослужащих по призыву
В Пермском СВУ открылась «горячая линия» по вопросам набора будущих суворовцев
В Пермском СВУ состоится фотовыставка

Метки:
Суворовское училище , РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false