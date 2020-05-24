24.05.2020 (10:30)

В Санкт-Петербурге отметили 120-летие крейсера «Аврора»

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось празднование 120-й годовщины спуска на воду крейсера 1 ранга «Аврора», входящего в боевой состав Балтийского флота.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев направил поздравление экипажу корабля, в котором отметил его заслуги в сохранении исторической памяти, а также выразил надежду, что экипаж поздравит ветеранов на борту корабля после снятия ограничительных мер.

В ознаменование юбилея на «Авроре» состоялось торжественное построение экипажа в парадной форме, церемония подъёма Государственного Флага Российской Федерации и Военно-Морского Флага, а также флагов расцвечивания. Командир крейсера капитан 2 ранга Юрий Шишкарёв наградил офицеров, мичманов и матросов корабля, достигших особых успехов в боевой подготовке.

Бронепалубный крейсер 1 ранга «Аврора» был спущен на воду 24 мая 1900 года на верфях Нового Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Вступил в строй в 1903. Водоизмещение 6731 т (с 1922 г. – 7271 т), скорость хода 19,2 уз (37 км/ч); вооружение: 8 152-мм, 24 75-мм, 8 37-мм орудий, 2 63,5-мм десантные пушки, 3 торпедных аппарата, 150 мин (в последующем неоднократно перевооружался); экипаж – 578 человек. Является единственный сохранившийся кораблем – участником Цусимского сражения.

В Первую мировую войну входил во 2-ю бригаду крейсеров. Экипаж «Авроры» активно участвовал в революционных событиях 1917 года. В Великую Отечественную войну 1941–45 гг. орудия, снятые с «Авроры», использовались для усиления сухопутной обороны Ленинграда, экипаж участвовал в обороне города. С 1948 г. – на вечной стоянке у Петроградской набережной р. Большая Невка. В 1956 г. существовавший на «Авроре» музей расширен и стал филиалом Центрального военно-морского музея. До 1961 г. использовался в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища. В 1984–87 гг. внешний вид крейсера восстановлен по состоянию на 1917 г. Крайний ремонт проводился в 2014-2016 гг. Награждён орденами Красного Знамени и Октябрьской Революции. Является объектом культурного наследия Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице