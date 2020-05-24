24.05.2020 (10:00)

В Смоленской области организована работа нового специального отряда РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО для ежедневного мониторинга обработки областного сборного пункта

В Смоленской области организована работа нового специального отряда радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа для ежедневного мониторинга распространения вирусной инфекции в области и обработки областного сборного пункта.

Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии каждые три дня проводят комплексную обработку свыше 5 тыс. квадратных метров территории областного сборного пункта. Проводится дезинфекция фасадов зданий на территории части, спортивного городка, строевого плаца, асфальтированных дорог и КПП, а также внутренних помещений – казарменного расположения, кабинетов врачебной комиссии, столовой, спортзала и комнаты для дактилоскопии.

Для обработки военнослужащие использует специальный комплект для дезинфекции ДКВ-1. В качестве состава для обработки используется безопасный для призывников раствор ДТС-ГК.

Специалисты РХБ защиты сотрудничают с представителями органов государственной власти Смоленской области для своевременной обработки важных для социальной структуры зданий.

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