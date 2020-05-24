24.05.2020 (08:42)

С начала года постоянным и служебным жильем в Приморском крае обеспечено более 700 семей военнослужащих

С начала 2020 года свыше 700 военнослужащих, проходящих службу в соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае, были обеспечены постоянными и служебными жилыми помещениями.

На территории Приморского края служебным жильем обеспеченны более 330 семей военнослужащих, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Около 100 семей военных моряков получила жилье в собственность по избранному ими месту жительства или жилищную субсидию на приобретение квартир и домов.

Все чаще военнослужащие приобретают жилье посредством накопительно-ипотечной системы (НИС). В этом году более 200 участников НИС получили свидетельства на оформление целевого жилищного займа (ЦЖЗ), что на 30,7% больше, чем в 2019 году. Около 100 военнослужащих воспользовались только накопительной частью с именного накопительного целевого счёта.

Сотрудниками отдела «Востокрегионжильё» проводится активная информационно-разъяснительная работа по доведению до военнослужащих порядка и правил обеспечения жильём по всем направлениям.

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