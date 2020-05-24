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24.05.2020 (09:00)

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота осуществляют прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где на основании плана ротации корабельных сил войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота Российской Федерации в дальней морской зоне.

Совершая переход морем, экипажи выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Планируется, что уже сегодня к исходу дня отряд кораблей войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Корабли
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