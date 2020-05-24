Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2020 (07:00)

Около 100 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО после прохождения военной службы отправлены домой с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, уже около 100 военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки службы, отправлены домой.

От воинской части до железнодорожных (автомобильных) вокзалов и аэропортов доставка военнослужащих проводится военным транспортом, прошедшим дезинфекцию. На путь следования гражданам выдаются необходимое количество медицинских масок, дезинфицирующих средств и резиновых перчаток, а также проводится разъяснительная работа по соблюдению санитарных мер в условиях карантина.

Отправка военнослужащих организована и проводится с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Каждый уволенный в запас военнослужащий находится под дистанционным контролем офицеров воинской части до прибытия домой и постановки на воинский учёт в военном комиссариате.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Ставропольском крае проведена проверка сводной группы ЮВО по борьбе с беспилотной авиацией
Почти 130 единиц современной техники поступило в войска ЮВО в мае текущего года
Первая команда новобранцев прибыла в мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградcкой области
Военнослужащие усовершенствовали учебно-материальную базу на полигоне в Дагестане

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false