24.05.2020 (07:00)

Около 100 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО после прохождения военной службы отправлены домой с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, уже около 100 военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки службы, отправлены домой.

От воинской части до железнодорожных (автомобильных) вокзалов и аэропортов доставка военнослужащих проводится военным транспортом, прошедшим дезинфекцию. На путь следования гражданам выдаются необходимое количество медицинских масок, дезинфицирующих средств и резиновых перчаток, а также проводится разъяснительная работа по соблюдению санитарных мер в условиях карантина.

Отправка военнослужащих организована и проводится с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Каждый уволенный в запас военнослужащий находится под дистанционным контролем офицеров воинской части до прибытия домой и постановки на воинский учёт в военном комиссариате.

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