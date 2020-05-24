24.05.2020 (06:04)

На Камчатке специалисты военного лесничества завершили подготовку к пожароопасному сезону

Камчатское лесничество Министерства обороны РФ в полном объеме выполнило комплекс планово-предупредительных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону.

Специалисты провели инструктажи с военнослужащими воинских частей и соединений, а также организаций, находящихся в зоне ответственности военного лесничества, о правилах поведения на местности в пожароопасный период и действиях при обнаружении возгорания.

Проверена исправность технических, транспортных средств, укомплектованность пожарных щитов, наличие первичных средств пожаротушения, подготовлен резервный запас ГСМ. Кроме того, обновлены средства наглядной агитации и предупредительных знаков по пожарной безопасности после зимнего периода.

Камчатское лесничество МО РФ имеет в зоне своей ответственности более 25 тысяч га территории в районах дислокации воинских частей и учреждений, полигонов и пирсовых зон, где базируются корабли и суда ТОФ.

С 2012 года, благодаря плановой работе и своевременным профилактическим мерам, персоналу военного лесничества на Камчатке удалось избежать пожаров на закреплённых за ним территориях.

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