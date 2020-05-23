23.05.2020 (20:15)

Офицеры Северного флота дольше всех продержались в сеансе одновременной игры против чемпиона мира по шашкам Владимира Лангина

Из четверых военнослужащих Северного флота игравших в русские шашки с международным гроссмейстером, трёхкратным чемпионом мира по шашкам Владимиром Лангиным дольше всех продержались начальник отдела одного из управлений штаба флота капитан 1 ранга Михаил Фролов и командир группы атомной подводной лодки капитан-лейтенант Владимир Степаненко. Вместо запланированных 3-х часов сеанс одновременной игры продолжался четыре с половиной часа.

Все военные моряки - участники игры – уступили гроссмейстеру. В сеансе участвовало более 20 военнослужащих со всех флотов и Каспийской флотилии. Среди 4-х игроков, сопротивлявшихся чемпиону мира дольше всех, были два офицера Северного флота.

Сеанс одновременной игры в русские шашки состоялся сегодня. Он начался в 10 утра со вступительного слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, который отметил, что соревнования посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и служат популяризации русских шашек среди военных моряков.

Соревнования были проведены по видеосвязи. В условиях сложной эпидемической обстановки такой формат наиболее приемлем.

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